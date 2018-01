Is drie keer scheepsrecht voor de Boeing 747?

APELDOORN - Maandag kwam-ie niet en woensdag ook niet. Is het vandaag dan drie keer scheepsrecht voor Wim Willems in Apeldoorn?

Het raadslid voor Lokaal Apeldoorn wil een Boeing 747 laag over Apeldoorn laten vliegen om aan te tonen hoe erg het lawaai is als verkeersvliegtuigen laag over de Veluwe vliegen. Dat zou een indicatie geven van de geluidsoverlast van de vliegtuigen die in de toekomst van en naar Lelystad vliegen.

Tot twee keer toe leek alles in kannen en kruiken, maar de Boeing bleef toch aan de grond. Apeldoorner Willems is afhankelijk van zowel KLM als de luchtverkeersleiding.

Vanwege de slechte weersomstandigheden is de vlucht telkens uitgesteld. Donderdag wordt opnieuw bekeken of er gevlogen kan worden van Schiphol naar Twente en via welke route.

