Boeing 747 heeft gevlogen, maar hij ging niet over Apeldoorn Foto: Flight Radar Archieffoto ANP Wim Willems speurt de hemel af - Foto: Omroep Gelderland De boeing boven Eerbeek. Foto: Marie Bello

APELDOORN - De Boeing 747 van KLM is donderdagmiddag alsnog over de Veluwe gevlogen. Raadslid Willems van Lokaal Apeldoorn wilde dat het toestel - dat van Schiphol naar vliegveld Twente moest - over Apeldoorn zou komen. Hoewel dit niet gebeurde, was het vliegtuig daar wel te horen.

De Boeing 747 vloog op een hoogte van ruim 2100 meter over onder meer Nijkerk, Stroe en Eerbeek. Het vliegtuig moest naar vliegveld Twente om daar uit elkaar gehaald te worden. Vlucht werd steeds uitgesteld Maandag en woensdag werd de vlucht gecanceld vanwege de slechte weersomstandigheden. Donderdagochtend werd gezegd dat het vliegtuig om 11.00 uur zou vertrekken, maar dat tijdstip werd niet gehaald. Uiteindelijk ging het toestel rond 16.45 uur de lucht in. Wim Willems wilde de Boeing 747 laag over Apeldoorn laten vliegen om aan te tonen hoe erg het lawaai is als verkeersvliegtuigen over de Veluwe komen. Volgens hem geeft zo'n vlucht een goede indicatie van de overlast door vliegtuigen van en naar Lelystad Airport, dat volgend jaar open gaat. Uiteindelijk landde het vliegtuig onder belangstelling van fotografen op vliegveld Twente: Zie ook: Vlucht Boeing 747 boven Apeldoorn uitgesteld Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl