Na acht jaar schikking voor Loek Hermans en co in Meavita-zaak

DIDAM - Vakbond FNV heeft een schikking getroffen met de oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van thuiszorgorganisatie Meavita. Na een juridische strijd van acht jaar, is er een schikking getroffen voor 65.000 euro.

Volgen FNV ging de thuiszorggigant failliet door wanbeleid van de top van het bedrijf. Daar hoorde onder meer VVD-coryfee Loek Hermans bij. Meavita was actief in de Achterhoek, Groningen, Den Haag en Utrecht. 'Het is goed dat er nu voor onze leden een einde komt aan de jarenlange onzekerheid over de door hen geleden schade', vertelt Kitty Jong, vice-voorzitter FNV.

Ook Jurjen Lemstra, advocaat namens de ex-top van Meavita, is tevreden: 'De bestuurders hebben hun medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het beleid bij Meavita zonder daarmee overigens enige persoonlijke aansprakelijkheid te erkennen.'