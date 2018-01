Hieperdepiep, daar ging de poliep. Frans Duijts mag weer zingen

TIEL - Frans Duijts mag weer zingen. Dat meldt de populaire volkszanger uit Tiel op zijn Facebookpagina.

'Mensenlief, wat ben ik blij. Aanstaand weekend mag ik eindelijk weer op de bühne staan. Mijn stembandjes zijn weer helemaal als vanouds. Dus ik kan weer zingen. Heerlijk!', zegt Duijts (38) in een videoboodschap.

De Tielenaar bijt zaterdag de spits af op een bedrijfsfeest. Twee dagen later staat hij in Ahoy in Rotterdam.

Duijts moest vlak voor de feestdagen al zijn optredens afzeggen vanwege een poliep op de stembanden. Door de 'zangerskwaal' mocht hij zeven dagen niet praten, lachen en hoesten, zei hij destijds bij Omroep Gelderland.

