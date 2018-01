Weer dagrecord gesneuveld, nog nooit zo warm op 24 januari

HERWIJNEN - Er sneuvelde weer eens een record in het Gelderse weer. Deze woensdag werd het op het meetstation in Herwijnen 14,2 graden. Daarmee werd het dagrecord op 24 januari uit 2001, toen het er 12,2 graden werd, verpulverd.

Ook in Hupsel werd het een stuk warmer dan normaal: 13,9 graden. Het station in Deelen kwam tot 13,6 graden.

Toeval niet onbelangrijk

Weerman Reinier van den Berg nuanceert op de internetsite weer.nl het dagrecord. Hij schrijft: 'Bij het verbeteren van datumrecords speelt toeval toch een niet te miskennen rol. Vanaf 1901 is het vandaag voor de 118e keer 24 januari. Eigenlijk is dat helemaal niet zo heel veel. Een episode met zeldzaam zacht weer duurt doorgaans een dag of 2 à 3. Het kan toevallig zo zijn, dat dit soort warmtepieken tot dusver nooit op een bepaalde datum zijn voorgekomen.'

Hij geeft een voorbeeld: 'Twee jaar geleden werd het op 25 januari in De Bilt 14,6 en in Eindhoven zelfs 16,3 graden. Was de warmtepiek van vandaag een dag verschoven, dan was er dus geen sprake geweest van een warmterecord.'