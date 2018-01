Deel dit artikel:











Stank in Tiel na ontgassen schip

TIEL - In Tiel hebben meerdere mensen woensdagmiddag een vreemde geur waargenomen. Volgens de veiligheidsregio was dat afkomstig van een schip dat langs Tiel voer en aan het ontgassen was.

'Dat mag niet, maar is toch gebeurd', stelt een woordvoerder. 'Het is verder overigens niet gevaarlijk, de stank zal ook verder afnemen.' De stank werd door meerdere inwoners gemeld bij de brandweer. Die hebben daarna metingen verricht waaruit dus bleek dat het niet om giftige hoeveelheden ging. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl