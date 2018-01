Opereren in het buitenland: 'Ik wil niet dat mijn zoon een proefkonijn is'

De operatie van Jheylanio uit Lieren is zo'n voorbeeld. Zijn moeder Sharon startte onlangs een crowdfundingsactie met als doel om haar zoon in Boston, Verenigde Staten, te laten opereren.

Bij Jheylanio is een grote cyste ontdekt en die drukt op de hersenen van de 10-jarige jongen. Door de cyste vertoont hij agressief gedrag. 'Het lijkt wel of er kortsluiting ontstaat, alsof hij bezeten is', legt Sharon uit.

'Niet doen zoals in Nederland'

Via een bureau in Madrid, waar de beste specialisten bijzondere casussen bespreken, komt ze in contact met dr. Scott uit Amerika. Hij wil de operatie om de cyste te verwijderen op zich nemen en heeft volgens Sharon veel meer ervaring dan zijn Nederlandse collega's. 'Hij zegt dat zij de manier van opereren zoals ze die in Nederland willen doen afraden. Volgens Scott zijn de wanden van de cyste zo hard, dat je daar met de instrumenten die bekend zijn niet doorheen komt.'

En dus hoopt Sharon dat geld bij elkaar te krijgen. 'Ze kunnen het hier wel, alleen niet zoals ze dat in de Verenigde Staten zouden doen en dan zou mijn kind als een proefkonijn op de operatiekamer liggen en dat willen wij gewoon niet.'

70.000 euro

De operatie door Scott laten uitvoeren, in Amerika, kost rond de 70.000 euro en de verzekeraar dekt dat niet. Logisch vindt Meens van de Patiëntenfederatie. 'In dit geval begrijp ik dat de operatie ook in Nederland kan worden uitgevoerd, dus dan is het logisch dat zij zeggen: ik ga dit niet betalen.' Maar afraden om naar het buitenland te gaan voor een operatie doet Meens niet. 'Als je als ouder denkt ik wil het in het buitenland laten doen en je krijgt het geld bij elkaar, wie zijn wij dan om te zeggen: dat moet je niet doen.'

Wel adviseert hij om afspraken te maken over de nazorg. 'Dat is heel verstandig, want je zou maar terugkomen en ontdekken dat er toch iets niet goed zit.'