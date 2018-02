LIVE: Stembus vandaag in...Bennekom

Lokale omroepen verzorgen in de hele provincie in dorpen en steden uitzendingen die in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het is een uniek samenwerkingsproject tussen de regionale omroep en 33 lokale omroepen

Elke lokale omroep brengt een inhoudelijk programma over issues die spelen, zodat inwoners goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen op 21 maart. Deze dinsdag is de bus in Bennekom.

Studenten van het Graafschap College maken vlogs. Foto: Omroep Gelderland

Om ook jongeren bij de verkiezingen te betrekken werkt een aantal omroepen samen met scholen. In bijvoorbeeld Elburg, Winterswijk en Doetinchem zullen scholieren een grote rol spelen in de uitzendingen.

Regio8/OptimaalFM leidt in 3 dagen 20 scholieren van het Graafschap College in Doetinchem op tot journalist. De scholieren maken vlogs en gaan lijsttrekkers interviewen. RTV Slingeland (Winterswijk) organiseert een collegetoer met 200 scholieren van het Gerrit Komrij College en de LOE (Elburg) parkeert de bus op het terrein van het Nuborgh College.

Minister Slob op bezoek

Omroep Gelderland maakt zelf zes locatie-uitzendingen verspreid over de provincie. Op vrijdag 9 februari zendt de Omroep live uit vanuit Cultura in Ede waar minister Arie Slob (Media) te gast is. Het programma wordt gepresenteerd door Inge de Jager met als vaste commentator Wouke van Scherrenburg. De uitzending is live van 17.15 tot 17.50 uur (wordt elk uur herhaald).

Oud-politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg is vaste commentator. Foto: Simon Schutter Fotografie

Radio Gelderland zendt van 16.00 tot 19.00 uur het programma Gldstemt uit, vanuit de bus die vlakbij Cultura staat geparkeerd. Het programma wordt gepresenteerd door Irene ten Voorde en Maarten Hagelstein.

Op dinsdag 20 maart eindigt de verkiezingskaravaan in Nijmegen waar RN7 de hele dag uitzendt vanaf de Grote Markt. Op de website www.Gldstemt.nl staat het complete toerschema van de verkiezingsbus. De uitzendingen van de lokale omroepen zijn te beluisteren op hun eigen kanaal en via de website www.gldstemt.nl.

