'Het is gelukt'; restaurant voor goed doel gaat toch open Foto: Twitter

NIJMEGEN - Er komt dit jaar toch een happietaria in Nijmegen. Dat meldt het landelijke bureau. De studenten die het tijdelijke goededoelenrestaurant op 14 februari in Nijmegen willen openen, hadden tot afgelopen maandag de tijd om een geschikte locatie te vinden. 'Het is gelukt', meldt Jesse Hofman van Happietaria Nederland. 'Vrijdag hebben we een contract getekend.'

Happietaria's zijn tijdelijke restaurants in de studentensteden die geld inzamelen voor goede doelen. Die restaurants worden bestierd door christelijke studentenverenigingen. In Nijmegen hebben vijf daarvan de krachten gebundeld. Sinds september gingen Nijmeegse studenten langs meer dan zestig horecapanden, maar geen enkele exploitant durfde het aan zijn keuken een maand ter beschikking te stellen. 'Doordat we op tijd zijn met het het vinden van een pand kunnen we op de geplande dag open', zegt Hofman. Het restaurant komt in de voormalige Bistro Allerlei aan de Regulierstraat. Deze eetgelegenheid staat sinds tien dagen leeg. In de Waalstad is de happietaria een begrip, maar na de laatste tweejaarlijkse editie in 2016 dreigde het initiatief te stranden. De laatste happietaria in de Waalstad bracht ruim 30.000 euro op. Dit jaar gaan de Nijmeegse tegoeden naar Eritrese vluchtelingen in kampen in Ethiopië. De happietaria in Nijmegen blijft een maand open. Zie ook: Help! Voor het eerst dreigt Happietaria in Nijmegen niet door te gaan Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl