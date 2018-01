Politie tikt ruitje in om 93-jarige te helpen

HARDERWIJK - De politie in Harderwijk heeft een 93-jarige vrouw geholpen, nadat zij in haar woning hard ten val kwam.

De oudere dame had meerdere keren op haar alarmknop gedrukt. De thuiszorg kwam de woning niet in, omdat de deur aan de binnenkant op de knip zat. De agenten besloten een ruitje in te slaan om de woning alsnog in te komen.

De 93-jarige maakte het relatief goed, maar moest wel nagekeken worden ter controle. Ze was in ieder geval nog helder genoeg om de agenten een gebakje aan te bieden. 'Lief bedoeld natuurlijk, maar ook dit is ons werk. Hier doen we het voor. Maar we moesten er wel even om lachen, zo lief', aldus de politie.