Genoeg steun voor ouderenpartij Ede, meedoen aan verkiezingen mogelijk

EDE - De 65pluspartij in Ede is helemaal klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft de benodigde dertig ondersteuningsverklaringen bij elkaar gesprokkeld.

Eerder berichtte GLDStemt al over het voornemen van De Haan om samen met zijn vrouw één zetel te halen in de Edese gemeenteraad. Hij zei toen zeker te zijn van zijn zaak. Met de ondersteuningsverklaringen in de pocket kan hij gaan toewerken naar het waarmaken van die ambitie.

