Lokale Omroep Elburg interviewt partijprominenten

ELBURG - De Lokale Omroep Elburg maakt een serie portretjes van partijen die in de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Hieronder de eerste, met Peter van Andel.

Van Andel is fractievoorzitter van de partij Elburg Beleid. Hij zal zijn partij in de komende verkiezingen leiden als lijsttrekker. Kijk hier voor meer informatie over Elburg Beleid.

Kijk hier het interview met Peter van Andel:

De kandidatenlijst van de partij ziet er als volgt uit:

1. Peter van Andel

2. José Oosthoek

3. Dries Bos

4. Marius Boersma

5. John van Midden

6. Bart Pruis

7. Rachelle Bette

8. Maarten Clement

9. Martin Kramer

10. Laurens van ’t Oever

11. Henk Hulst

12. Wessel Boukema

13. Theo Pouwels