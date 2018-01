Wethouder Elburg gaat niet door na de verkiezingen

ELBURG - Wethouder Jan Polinder in Elburg stopt ermee. Hij gaat niet door voor een vierde termijn. Polinder, verbonden aan de SGP, heeft tien jaar als wethouder gewerkt in Elburg. Hij stopt na de verkiezingen eind maart.

'De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier gewerkt als wethouder. In het afgelopen jaar ben ik bij mezelf te rade gegaan of ik komende jaren beschikbaar wil blijven voor de functie van wethouder. De gemeenteraadsverkiezingen in maart komen eraan en ik vind het een goed moment om de knoop door te hakken: ik stel me niet beschikbaar voor een nieuwe periode' zegt Polinder.

Het besluit is ingegeven door zijn persoonlijke ambitie: 'Voor mij is het tijd om de bakens te verzetten. Ik ga graag weer aan de slag in de bouwsector, waarin ik werkzaam was voordat ik wethouder werd. De functie van wethouder vergt wel wat van je als persoon, maar ook van je gezin. Het heeft mij een schat aan kennis en ervaring opgeleverd, die ik meeneem naar een volgende functie.'