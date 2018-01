Stemmen riepen verdachte op te doden: tbs geëist

WAGENINGEN - Tegen de 22-jarige man die ervan wordt verdacht een collega met een spade om het leven te hebben gebracht in Wageningen, is woensdag tbs met dwangverpleging geëist. Hij hoorde stemmen die hem opdroegen iemand te doden, zo bleek tijdens de rechtszaak. Zou hij dat niet doen, dan zou er een meisje doodgaan, dacht de verdachte.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man zo in de war dat hij niet de gevangenis in hoeft, maar meteen de tbs-behandeling in moet gaan. Zijn advocaat is het daarmee eens, evenals de familie van het slachtoffer.

Verslaggever Hans de Herdt over de rechtszaak:

De verdachte, die al jaren bekend was bij de geestelijke gezondheidszorg, was deelnemer aan een gemeentelijk leerwerkproject in de groenvoorziening. Hij zou zijn collega op 7 juni hebben aangevallen toen ze bezig waren met groenwerkzaamheden aan de Gruttoweide.

Volgens de officier van justitie sloeg hij het 54-jarige slachtoffer uit Wageningen met een spade op het hoofd en bleef hij op het hoofd van de man inslaan en inhakken terwijl die bewusteloos op de grond lag. De verdachte zegt tijdens de rechtszaak dat het slachtoffer 'een willekeurige was' en dat hij opdracht kreeg om iemand te vermoorden.

Diezelfde dag werd de verdachte aangehouden op de Mondriaanlaan.

