Stadspartij komt op de fiets

DOESBURG - De Stadspartij Doesburg stapt op de fiets om van haar inwoners te horen wat er leeft en speelt.

'De partij bestaat vrijwel geheel uit personen die hun wortels hebben in de Doesburgse samenleving. Zij nemen allen deel aan het maatschappelijk leven en zijn actieve leden van diverse verenigingen. Zodoende hebben zij overal hun voelsprieten en weten over het algemeen wat er leeft in Doesburg', meldt de partij in een persbericht.

Maar, zo schrijft de Stadspartij: 'Wij zijn niet van alles op de hoogte en daarom komen wij naar u toe per fiets op zaterdag 10 en zaterdag 17 februari om ter plekke te horen wat u bezig houdt. Het kan gaan over uw buurt, uw wijk, groen, afval of wat dan ook. Wij gaan hier dan de komende vier jaar mee aan de slag.'

Burgers die een ontmoeting willen met de partij kunnen dat laten weten via mail: opdefiets@stadspartijdoesburg.nl