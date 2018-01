Twee partijen, één programma voor PvdA-GroenLinks in Maasdriel en Zaltbommel

ZALTBOMMEL - PvdA en GroenLinks slaan de handen ineen in Zaltbommel en Maasdriel. De twee partijen gaan gezamenlijk de campagnes in voor de gemeenteraadsverkiezingen.

'Twee partijen, twee gemeenten, één programma', is te lezen in een persbericht. Samen trapten de partijen hun campagne onlangs af tijdens de nieuwsjaarsborrel, waar ook de website werd gepresenteerd. Op die site is het vastgestelde verkiezingsprogramma te downloaden.

'De Bommelerwaard duurzaam met elkaar delen' is de kern van het verkiezingsprogramma. De plannen en maatregelen die erin zijn opgenomen zijn een uitwerking van de volgende uitgangspunten:

Verbinding tussen inwoners

Handelen met visie

Duurzaamheid centraal

Vertrouwen in inwoners

Kansen bieden