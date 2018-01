KNVB straft Achilles'29 met punt in mindering

GROESBEEK - Achilles'29 is door de KNVB gestraft met een punt in mindering.

De Groesbeekse club heeft volgens de voetbalbond een niet reële begroting. De beroepscommissie van de KNVB maakte daarmee een eerder voorwaardelijk besluit tot het in mindering brengen van een wedstrijdpunt definitief.

Achilles heeft nu zestien punten in plaats van zeventien en blijft daarmee vijftiende in de tweede divisie, twee punten boven hekkensluiter TEC uit Tiel. De Groesbekers spelen zaterdag uit tegen koploper Katwijk. Dat zal opnieuw gebeuren met een veredeld jeugdteam, omdat de meeste spelers van de A-selectie na het faillissement weigeren om nog langer voor de club uit te komen.

Vorig seizoen werd Achilles ook al met puntenaftrek gestraft. Dat gebeurde toen vlak voor het beslissende duel om degradatie. Door de drie punten in mindering was het lot van Achilles daarmee meteen bezegeld, want de marge werd daardoor vijf punten.