'Dansende menukaart' met kinderen uit speciaal onderwijs

'Het mooie is dat ze iets laten zien dat ze kunnen, in plaats van dat ze tegen hun beperkingen aan lopen. Ze worden in het zonnetje gezet. De kinderen leven er zo van op', zegt Introdans.

De leerlingen staan centraal in de voorstelling, het is een gezamenlijk project van Introdans en De Onderwijsspecialisten, een scholenkoepel die in onder andere de regio's Arnhem, Zuidwest-Veluwe en de Achterhoek speciaal onderwijs biedt aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben.

Bekijk hieronder de reportage (tekst gaat verder onder video):

Voorstelling over eten

Volgens het dansgezelschap is de voorstelling 'een dansende menukaart of een avontuur in een swingend restaurant', waarbij het publiek wordt meegenomen in de wereld van eten.

De titel Spécialité de la Maison past volgens Introdans perfect bij dit dansproject, want de deelnemers zijn bijzonder en hebben bijzondere vaardigheden die ze tijdens dit project extra leren herkennen en leren benutten. En doordat er ook kinderen uit het regulier onderwijs meedoen, komen ze ook in contact met andere leeftijdsgenoten.

De voorstelling staat op 5 februari op de agenda in theater Amphion in Doetinchem.