Brandweer Harderwijk zoekt hobbyduikers

HARDERWIJK - De vrijwillige brandweer van Harderwijk is op zoek naar hobbyduikers die aan de slag willen als duiker bij de brandweer.

'Je moet het wel echt willen', zegt postcommandant Alfred van Asselt. 'We duiken namelijk niet naar visjes, maar naar mensen die onder water vastzitten in een auto of zijn verdronken. Daar moet je wel tegen kunnen.' De tweet van de brandweer leverde woensdag al vier reacties op.

De brandweer Harderwijk heeft nu zes vrijwillige duikers, waarvan er twee per uitruk nodig zijn. Van Asselt: 'Gezien de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers zijn we nu op zoek naar mensen die op termijn als brandweerduiker aan de slag willen.' De duikers van de brandweer Harderwijk komen ongeveer tien keer per jaar in actie.

Er wordt veel meer van je gevraagd

Er wordt veel meer van je gevraagd als brandweerduiker, dan als hobbyduiker. Van Asselt: 'Een hobbyduiker heeft zijn handen vaak vrij en zwemt in helder water. Als duiker bij de brandweer moet je bij slecht zicht zwaar gereedschap kunnen gebruiken om iemand bijvoorbeeld uit een auto te knippen.'

De duikers hoeven geen brandweerachtergrond te hebben of opleiding tot manschap te volgen. 'Al zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus de combinatie zou helemaal mooi zijn', zegt postcommandant Alfred van Asselt.

Nazorg

Tijdens de opleiding is ook veel aandacht voor de nare kant van het werk. 'Je leert ook hoe je met je collega's kan praten als je iemand dood uit het water hebt gehaald. Er is binnen de brandweer veel aandacht voor nazorg.'

Binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben alleen de vrijwillige brandweerposten in Harderwijk en Heerde een duikteam. Alle 6 vrijwillige posten in de regio hebben een oppervlaktereddingsteam met een boot om mensen op het water te helpen.

Hobbyduikers met interesse om te duiken voor de brandweer Harderwijk of Heerde kunnen contact opnemen met Alfred van Asselt.