Voormalig Engels international op proef bij Vitesse

ARNHEM - Voormalig Engels international Jack Rodwell komt op proef bij Vitesse. Dat bevestigt een woordvoerder van Vitesse. De Arnhemse club wil hem mogelijk huren.

'Hij komt vanaf morgen op proef. Dan mag hij het laten zien', aldus de woordvoerder.

De 26-jarige Rodwell is een defensieve middenvelder. Hij speelde drie interlands, de laatste in 2013.

Rodwell debuteerde in december 2007 in het betaalde voetbal bij Everton. In de zomer van 2012 kocht Manchester City hem, naar verluidt voor zo'n 15 miljoen euro.

Twee jaar later ging hij voor een kleine negen miljoen euro naar Sunderland en tekende een contract voor vijf jaar. In de eerste drie jaar kwam hij veelvuldig in actie, maar dit jaar niet meer. Rodwell speelde pas twee competitieduels en scoorde daarin wel een keer. In totaal speelde hij 168 duels in de Premier League.