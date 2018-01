Deel dit artikel:











Tiel onderzoekt alternatieve energiebronnen Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Tiel onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om binnen de gemeentegrenzen groene energie op te wekken. Dat er iets moet gebeuren, is voor de gemeente helder. 'We staan met z'n allen voor de opgave om het gebruik van aardgas terug te dringen. Dat is maar weer eens duidelijk geworden na de meest recente aardbeving in Groningen,' aldus de gemeentewoordvoerder.

Directe aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen voor de aanleg van twee grote zonneparken in Kerk-Avezaath. Die plannen leidden tot veel verzet bij de omwonenden. Zij vrezen dat het Betuwse fruitlandschap verandert in een industrieterrein. De komst van de zonneparken lijkt van de baan nu de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is afgewezen. Uit de aanvraag werd onvoldoende duidelijk dat de parken er ook daadwerkelijk zouden komen. Hagelnetten in plaats van zonneparken Initiatiefnemer Dirk van Beusichem van fruitbedrijf De Bierkamp in Kerk-Avezaath vindt dat het landschap de grote verliezer is. Hij zegt pas op de plaats te maken. 'Ik ga nu door met het verder professionaliseren van het fruitbedrijf.' De komende maanden worden hagelnetten over zijn fruitbomen in Kerk-Avezaath geplaatst. Samen met bewoners, dorpsraden en belangenorganisaties wordt nu verder gekeken naar de mogelijkheden voor het opwekken van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. De gemeente Tiel verwacht dat het onderzoek 6 tot 9 maanden duurt.