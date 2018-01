Stress slaat toe bij carnavalsbouwers uit Braamt

ULFT - Met carnaval voor de deur zijn veel bouwers druk bezig met de voorbereidingen voor de optochten. Zo ook de leden van carnavalsvereniging de Moate uit Braamt, die al een paar maanden bezig zijn met hun wagens.

'Van de zomer zijn we begonnen met het laswerk en als dat af is gaan we plakken en schilderen', vertelt Elco van Veldhuizen. De makers zijn in een schuurtje aan de Broekstraat in Wehl druk bezig voor de optocht die op 28 januari in Braamt zal plaatsvinden. 'Iedereen helpt elkaar en streeft ergens naartoe. Carnaval is maar één keer per jaar en dan wil je er voor gaan en wil je laten zien wat je in petto hebt', aldus mede-bouwer Mike Berntsen.

Desondanks wordt met de verdwijning van de Telefoongids in 2019 het de bouwers wel lastiger gemaakt, gezien de gids veelvuldig gebruikt wordt voor het beplakken van de wagens. 'De afgelopen twee jaar hadden we het al moeilijk om de telefoongidsen overal vandaan te halen. Dus daar gaan we nu zeker last van krijgen nu dat helemaal gestopt is. Dus als u oude telefoonboeken heeft, neem ze mee', vertelt Babeth Brouwer lachend.

Met nog een paar dagen te gaan voordat het feest losbarst, begint de stress wel toe te slaan. 'Er moet nog zoveel gebeuren, dus het is hopen dat we het afkrijgen', zegt Berntsen. Brouwer beaamt dit: 'De carnavalstress is zeker toegeslagen. Het is nog even aanpoten, maar elk jaar komt het af en bouwen we er een mooi feestje van.' Bij hen draait het vooral om het plezier dat ze hebben in het maken van de wagen. 'Maar de prijzen zijn natuurlijk mooi meegenomen', laat Berntsen weten.



Hoe de wagen er uit komt te zien willen ze nog niet zeggen, maar hij zal allereerst te zien zijn in Braamt. Daarna zijn Kilder, Doetinchem, Didam, Beek en Angerlo aan de beurt. Voor degenen die heel nieuwsgierig zijn, organiseert de carnavalsvereniging aanstaande vrijdag een kijkavond.



Foto: REGIO8