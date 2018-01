Verstopt in broodtrommel: pubers stelen twee flesjes Flügel

ULFT - Twee jongens van 12 en 15 jaar zijn dinsdagmiddag aangehouden na diefstal van twee flesjes Flügel. Een medewerker van een supermarkt betrapte de pubers.

Volgens de politie liepen drie jongens de winkel in, maar gedroegen zich vreemd. Uiteindelijk rekenden zij één blikje Red Bull af, waarop de medewerker actie ondernam omdat hij het niet vertrouwde. Hij vroeg of hij in de rugtas mocht kijken.

In eerste instantie was er niets te zien, maar later bleek dat de flesjes zaten verstopt in een broodtrommel. Uit het schap bleken twee kleine flesjes Flügel te zijn verdwenen.



De politie heeft de jongens aangehouden. Zij mogen zich, na overleg met de officier van justitie, melden bij Bureau HALT.