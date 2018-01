Rentree Groeneveld bij NEC veel sneller dan voorzien

En dat is veel sneller dan voorzien. De bijna 21-jarige vleugelspits kampte met een rugblessure, waardoor hij twee maanden aan de kant stond. Maar na behandelingen bij de vermaarde Belgische kinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen is zijn revalidatie veel voorspoediger verlopen dan verwacht. Er werd aanvankelijk uitgegaan van eind februari. Groeneveld is flink aangepakt en heeft ook aan zijn herstel gewerkt op het strand aan de Schelde, waarvan Maesschalck vaak gebruik maakt.

De aanvaller was de sensatie van de competitie met vijf doelpunten en negen assists in dertien wedstrijden. Hij moet nu nog aan zijn conditie werken om wedstrijdfit te worden.