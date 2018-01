Rheden krijgt een bos dat niet groter is dan een tennisbaan

DE STEEG - In de gemeente Rheden komt een Tiny Forest. Dat is een minibos dat niet groter is dan een tennisbaan. Het moet een groene ontmoetingsplek worden, waar kinderen én volwassenen van de natuur kunnen leren en genieten.

Een Tiny Forest in de bosrijke gemeente Rheden klinkt overbodig, maar dat is het niet, zegt wethouder Nicole Olland. Volgens haar hebben inwoners met kinderen bij de gemeente aangegeven dat zij meer behoefte hebben aan groen in de buurt. ‘Vaak moet je drukke straten of een spoorlijn oversteken. Kinderen kunnen verdwalen in het bos. Dus er zijn best wel wat drempels om dicht in contact te staan met de natuur.’

Duurzaamheidsverhaal

Daarnaast heeft de gemeente ook een doel met zo’n Tiny Forest. ‘Wij vinden het vanuit de gemeente belangrijk om het duurzaamheidsverhaal te vertellen en mensen in contact te laten komen met groen en hoe groen groeit, zodat iedereen meer bewust wordt van zijn omgeving en hoe belangrijk het is om zorgvuldig met je omgeving om te gaan', legt de wethouder uit.

Het is de bedoeling dat onder anderen kinderen en buurtbewoners het bos gaan onderhouden. Waar het Tiny Forest moet komen, laat de gemeente aan de inwoners over.

De gemeente zoekt een enthousiaste buurt met een plek voor een Tiny Forest. Dat kan een grasveld of plein in de wijk zijn, maar ook een stuk braakliggend grond vlakbij een school in de buurt. Aanmelden kan tot 22 februari bij de gemeente Rheden.

