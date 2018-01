Kim Wilde komt naar Apeldoorn

APELDOORN - De Britse zangeres Kim Wilde komt in november voor acht shows naar Nederland. Ze geeft optredens in Eindhoven, Apeldoorn, Assen, Utrecht, Lelystad, Leiden, Haarlem en Dordrecht.

De concerten staan in het teken van haar nieuwe album 'Here Come The Aliens', dat in maart uitkomt.

Rock met een twist

De 57-jarige Wilde boekte vooral in de jaren tachtig tijdens de New Wave grote successen met onder meer Kids in America, Cambodia en View From a Bridge. In 1983 werd ze bij de Engelse BPI Awards uitgeroepen tot beste Engelse zangeres. Niet minder dan dertig miljoen albums en singles heeft ze inmiddels verkocht. Sinds 2003 kent haar carrière een tweede jeugd.

De kaartverkoop voor de concerten begint vrijdag. Donderdag 15 november staat ze in het Apeldoornse theater Orpheus.