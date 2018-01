Medewerker krijgt boom op zich; slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde aan het einde van de ochtend aan de Bulderweg. Naast de politie en brandweer kwam ook de traumahelikopter ter plaatse.

Aanspreekbaar

De medewerker was na het ongeval aanspreekbaar. De gewonde is onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts die met de heli ter plaatse was gekomen, is meegegaan met de ambulance.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Vermoedelijk was het slachtoffer bezig met zaagwerkzaamheden.