Jayden (9) draagt altijd een korte broek, ook in de winter

ALMEN - Het is vandaag uitzonderlijk warm, met 14 graden de warmste 24 januari ooit. 'Wie trekt vandaag een korte broek aan?', vroegen wij voor de grap op Facebook. 'Mijn zoon van 9 draagt altijd een korte broek', reageert Lindsey uit Almen. 'Ook als het sneeuwt.'

'Het begon als een grapje in de winter van 2016', vertelt moeder Lindsey. 'Jayden wilde graag een korte broek aan. Wij dachten dat hij dat niet lang vol zou houden. We beloofden hem een zak snoep als hij de twee weken vol zou maken. Dat lukte Jayden makkelijk. Een kennis daagde hem uit om het tot de kerst 2016 vol te houden, in ruil voor een berg Lego. Ook dat lukte Jayden.'

Toch een lange broek?

In januari 2017 werd het zo koud dat hij van zijn ouders toch verplicht een lange broek aan moest. Met tegenzin volgde Jayden dat advies op, maar het zat hem niet lekker, vertelt zijn moeder. 'Hij had het gevoel dat hij was 'omgepraat'. Met zijn juf sprak hij af dat hij zijn lange broek aan zou houden tot 9 juni 2017, zijn verjaardag. Die afspraak werd netjes nageleefd, maar de dag na zijn verjaardag trok Jayden gewoon zijn korte broek weer aan.'

'Jayden is minder vaak ziek'

Commentaar krijgt Lindsey geregeld. 'Zou je hem geen lange broek aan doen met dit weer, vragen ze dan. Hij is 9 jaar. We hebben echt wel wat over hem te zeggen, maar hij wil dit zelf. Ik vind het prachtig dat hij zichzelf een doel heeft gesteld en dat het hem lukt.' Jayden lijkt volgens zijn moeder geen last te hebben van zijn eigen vasthoudendheid. 'Jayden is minder vaak ziek dan mijn andere kinderen, dus of het ongezond is? Ik denk het niet. Voor ons is dit normaal.'

Hoe lang nog?

Jayden roept volgens zijn moeder nu dat hij het wil volhouden tot september 2018. Dan kijkt hij verder, maar zijn moeder denkt dat hij er voorlopig niet mee stopt.