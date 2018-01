Oost Gelre onderzoekt situatie van boeren

ULFT - Oost Gelre wil in navolging van Berkelland en Bronckhorst een onderzoek starten naar de sociaaleconomische situatie waarin zo’n 300 agrariërs zich bevinden. De gemeente wil op die manier in beeld krijgen hoe het met de boeren gaat.

'We willen ons niet beperken tot een doelgroep, zoals de varkenshouders of de melkveebedrijven. We gaan voor een breed onderzoek naar de vitaliteit van onze agrarische ondernemers en de kwaliteit van de erven', legt wethouder Mariek Frank uit.

Een rapport moet uiteindelijk een beeld geven van de kansen en risico’s voor boerenbedrijven in Oost Gelre. Ook moet het de gemeente handvatten voor vervolgacties opleveren, zoals mogelijke coaching.

Keukentafelgesprekken

Het onderzoek is een wens van de gemeenteraad en kost zo’n 60.000 euro. 'Dat heeft alles te maken met de omvang en de zorgvuldigheid van het onderzoek. Een deskundig bureau voert het uit. Dat stuurt iedereen een brief, maakt een belronde en houdt keukentafelgesprekken. Ook wordt een aantal avonden georganiseerd voor agrariërs en de zogenaamde erfbetreders', aldus de wethouder.

Mosterd na de maaltijd

De raad moet begin maart instemmen met het onderzoek, waarna er snel gestart kan worden. Een vergelijkend traject doorliepen Bronckhorst en Berkelland eerder, mede aan de hand van enkele schrijnende situaties van agrariërs. Verschillende varkensboeren vonden de inspanningen van de gemeenten destijds mosterd na de maaltijd.