Mega Piraten Festijn opnieuw naar Nijmegen

Tent van het megapiratenfestijn in het Goffertpark in 2017 (Foto: Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - Het Mega Piraten Festijn (MPF) keert terug in Nijmegen. Op zaterdag 24 maart is de rondreizende festivalkaravaan weer te gast in het Goffertpark. De eerste editie was volgens de organisatie een groot succes.

Op het Mega Piratenfestijn staan artiesten van vaderlandse bodem, van Jan Smit tot Gerard Joling, van Ronnie Ruysdael tot Snollebollekes en van Jannes tot Sieneke.

Op veler verzoek

De presentatie is in handen van Willie Oosterhuis. Het wordt het vijftiende seizoen voor het Mega Piraten Festijn. De festivalkaravaan heeft elk jaar meerdere haltes in Nederland, maar tot vorig jaar zat Nijmegen daar nooit bij. 'Via de mail en Facebook kregen we zo’n twee jaar geleden verschillende verzoeken binnen om naar Nijmegen te komen', vertelt Eddie Mensink, de organisator van het MPF.

'Het hielp natuurlijk dat Lukassen Produkties, één van de partijen binnen het MPF, ook gevestigd is in Nijmegen. Dat was dus snel geregeld. En in het Goffertpark nog wel, daar waar alle groten der aarde hebben gestaan.'

Meezingfeest

De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is eigenwijs en presenteert gewoon in zijn Overijsselse dialect. En iedereen verstaat hem. Mensink: 'We noemen het MPF ook wel het Meezingfeest van het jaar. En niet voor niets. Iedereen die een MPF heeft bezocht, weet waarover ik het heb. Iedereen zingt mee.

Nijmegenaar Ronnie Ruysdael was blij dat het Megapiratenfestijn vorig jaar ook Nijmegen aandeed: