Beeldbepalende rode beuk bij Airborne Museum gekapt Foto: Omroep Gelderland

OOSTERBEEK - De majestueuze rode beuk voor het Airborne Museum in Park Hartenstein in Oosterbeek is woensdag gekapt. Indirecte aanleiding is de in november 2017 omgevallen paardenkastanje die naast de beuk stond.

Net zoals de paardenkastanje was de rode beuk aangetast door diverse houtparasitaire schimmels, zoals de honingzwam. Geen acuut risico De boom stond al onder extra toezicht en is onlangs opnieuw onderzocht door een extern adviesbureau op het gebied van boomverzorging. Hoewel er geen acuut risico dreigde, kreeg de gemeente Renkum het advies de rode beuk te kappen. De plek van de boom, vlak naast het Airborne Museum, speelde hierbij een belangrijke rol. De gemeente wilde, gezien de slechte staat van de boom, geen onnodige risico's nemen. Rechts de rode beuk in betere tijden (Foto: Airborne Museum / Wikimedia Commons) Op de plek van de gekapte bomen komt een tien meter hoge zilveresdoorn. Deze herplant staat gepland voor 1 april. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl