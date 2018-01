Groen licht voor bouw metershoog koelhuis Aviko, maar schop kan nog niet de grond in

STEENDEREN - De komst van een 35 meter hoog koelhuis van aardappelverwerker Aviko in Steenderen is weer een stap dichterbij. De Raad van State heeft het bestemmingsplan goedgekeurd.

Eerder al veegde de Raad van State een groot deel van de bezwaren van omwonenden van tafel. De gemeenteraad van Bronckhorst moest van de Raad nog wel goed in zicht brengen hoe het zit met de parkeerplaatsen op het terrein van de aardappelverwerker. Daarnaast moesten ook verkeersbewegingen inzichtelijk worden gemaakt. Dat heeft de gemeente juist gedaan.

Het betekent niet dat het koelhuis nu definitief gebouwd kan worden. De rechtbank in Arnhem moet de zaak die omwonenden hebben aangespannen tegen de verleende omgevingsvergunning nog behandelen.

'Wij zijn blij dat gebleken is dat de bestemmingsplanprocedures die gevolgd moesten worden inclusief de voorgestelde landschappelijke inpassing door ons inderdaad op juiste en passende wijze zijn uitgevoerd', vindt wethouder Arno Spekschoor van de gemeente Bronckhorst. 'Dit besluit van de Raad van State draagt bij aan de totstandkoming van een plan dat goed is voor de werkgelegenheid in Steenderen en Bronckhorst. We begrijpen natuurlijk wel dat dit plan gevolgen heeft voor omwonenden.'

Zie ook: