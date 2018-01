Drie gewonden bij frontale botsing

Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur op de Barneveldseweg ter hoogte van een eierautomaat. Vermoedelijk is een van de bestuurders daar de weg opgedraaid met een aanrijding tot gevolg.

Een van de wagens belandde na de botsing op de kop in een sloot. De gewonden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Foto: Omroep Gelderland