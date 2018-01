Deel dit artikel:











Vlucht Boeing 747 boven Apeldoorn uitgesteld Foto: ANP

APELDOORN - Er komt deze woensdag geen Boeing 747 laag over Apeldoorn. Dat zegt KLM. Vanwege de slechte weersomstandigheden is de vlucht uitgesteld. Donderdag wordt opnieuw bekeken of er gevlogen kan worden en via welke route.

De Boeing 747 zou van Schiphol naar vliegveld Twente vliegen en raadslid Wim Willems van Lokaal Apeldoorn hoopte dat het toestel laag over zijn gemeente zou komen. Dat zou een indicatie geven van de geluidsoverlast van de vliegtuigen die in de toekomst van en naar Lelystad vliegen. Weerstand tegen nieuwe vliegroutes In de loop van volgend jaar staat de opening van Lelystad Airport gepland. De bedoeling is dat er dan jaarlijks tienduizenden vakantievluchten over Gelderland gaan en dat zorgt voor veel weerstand op vooral de Veluwe. Het college van Apeldoorn stemde eerder deze maand in met het voorstel van Willems om een Boeing te laten overvliegen en beloofde in gesprek te gaan met de KLM en de luchtverkeersleiding. Overigens is het idee niet nieuw. September vorig jaar zeiden actievoerders uit onder meer Hoog-Soeren dat ze een Boeing 737 of een Airbus willen huren om op 1800 meter over het gebied te laten razen. Dat plan is nog niet uitgevoerd. Zie ook: Wachten op een Boeing 747 die misschien niet komt Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl