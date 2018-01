ChristenUnie Nijmegen presenteert verkiezingslijst en programma

NIJMEGEN - De Nijmeegse afdeling van de ChristenUnie is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst rond.

Lijsttrekker is de 29-jarige Marijn Gunnink. In het dagelijks leven geeft hij geschiedenis op een middelbare school en is hij bestuurssecretaris. Belangrijke speerpunt voor de partij deze verkiezingen is de Nijmeegse woningmarkt. Er moeten wat de partij betreft meer goedkope koophuizen komen en meer huurhuizen in het middensegment.

De top 5 ziet er als volgt uit:

1. Marijn Gunnink

2. Eemke Euverman

3. Dirk Bussche

4. Merijn van der Mooren

5. Dirk Vreugdenhil