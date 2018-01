Zandwinner voor plan Nieuw-Dijk toch naar de rechter

DIDAM - De firma Roelofs, het bedrijf dat het zandwingebied bij Didam wil ontwikkelen, stapt naar de rechter. Het bedrijf stelt beroep in bij de Raad van State tegen het raadsbesluit van de gemeente Montferland die vorige maand tegen het plan stemde. Mocht er binnen een aantal maanden toch overeenstemming met de buurt en de politiek worden bereikt voor een nieuw plan, kan het bedrijf dit beroep weer intrekken.

De wettelijke termijn om beroep in te stellen loopt deze week af, dus Roelofs kan niet wachten op een eventueel nieuw plan.

Gemeenteraad stemt tegen

Roelofs uit Den Ham is al sinds 2005 bezig om zandwinning in Nieuw-Dijk te realiseren, maar omwonenden van de toekomstige zandwinlocatie maken zich zorgen over een 20 meter hoge installatie die het uitzicht bederft en veel lawaai maakt. Daarnaast is de buurt bang dat de verkeersveiligheid bij de locatie in het geding komt.

De gemeenteraad van Montferland stemde vorige maand daarom uiteindelijk tegen het plan, maar gaf wel aan open te staan om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen. Het besluit kwam voor Roelofs als een donderslag bij heldere hemel.

Omwonenden in gesprek

Inmiddels is er vorige week een eerste bijeenkomst geweest met de buurt, raadsleden en manager Gerard Schenkel van Roelofs. Volgens Schenkel was het 'wel een goede avond.' De komende tijd volgen er onder begeleiding van een onafhankelijk bureau eerst gesprekken tussen de omwonenden, zodat die het eens worden over een nieuw plan voor het gebied.

Schenkel wil er wel de vaart in houden: 'Ik hoop toch over een maand of 3 duidelijkheid te hebben wat de buurt wil. En mochten we het dan eens worden, kunnen we het beroep altijd nog intrekken. '

