Zelf meeschrijven aan het programma van FD Boven-Leeuwen

BOVEN-LEEUWEN - De Federatie Dorpslijsten Boven-Leeuwen wil met zijn kiezers in gesprek, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo kunnen mensen aangeven wat zij belangrijk vinden en invloed uitoefenen op het verkiezingsprogramma.

In een persbericht staat: 'Wij zouden graag met de inwoners van Boven-Leeuwen van gedachte wisselen over hun ideeën om de leefbaarheid in ons mooie dorp zo optimaal mogelijk in te kunnen vullen.'

Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen een kop koffie komen drinken en brainstormen over de toekomst op vrijdag 26 januari om 20.00 in D'n Dulper.