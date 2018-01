Lijsttrekkersdebat in Nijmeegse wijk Dukenburg

NIJMEGEN - De Stichting Anders Actieven Dukenburg (STAAD) organiseert in de Nijmeegse wijk Dukenburg een verkiezingsdebat. Vier jaar geleden deed de club dit ook al.

'Dit is een mooie gelegenheid voor bewonersorganisaties, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen om te horen wat de plannen en ideeën zijn van onze toekomstige volksvertegenwoordigers en hen ook hierover vragen te stellen' zegt STAAD in een persbericht.

Er zitten nu tien partijen in de Nijmeegse raad. Het is nog niet bekend of alle lijsttrekkers van die partijen zullen komen, maar de lijsttrekkers van de belangrijkste en grootste partijen zullen er zeker zijn.

Waar?

Vrijdag 23 februari 2018: 14.00 – 16.00 uur, grote zaal wijkcentrum Meijhorst.