Dit is één van de jongste kandidaat-raadsleden van Gelderland

Al sinds jonge leeftijd is de Nooijer actief in de politiek. Hij doet nog steeds dienst als voorzitter van de jongerenafdeling van de SGP-Oldebroek, en hij zit bij de landelijke jongerentak van de partij. De StraatKonijnen van Omroep Gelderland gingen bij hem langs.

De Nooijer heeft sinds jonge leeftijd al liefde voor de politiek: 'Toen ik 15 was begon het eigenlijk al. Toen werd ik voorzitter van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek, en daarmee was ik de jongste voorzitter aller tijden van een lokale commissie. Toen is het begonnen, en heb ik kennis gemaakt met het politiek-spel.'

Politiek onder jongeren

Ondanks dat de lokale politiek voor veel jongeren waarschijnlijk als saai gezien wordt, is het volgens de SGP'er toch belangrijk voor zijn leeftijdsgenoten: 'Wat ook belangrijk is dat jongeren best wel vaak met eigen initiatieven komen. Dan is het belangrijk dat de gemeente een luisterend oor is, en kijkt wat de gemeente te bieden heeft.'

En waarom hij vindt dat jongeren op 21 maart juist op hem moeten stemmen? 'Omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren door een jonger iemand vertegenwoordigd worden. Iemand die fris kan denken met dezelfde mindset. En iemand die toegankelijk is in politiek bedrijven en waar ze snel bij terecht kunnen.'

Ambities voor de landelijke politiek heeft hij niet perse, maar hij sluit niks uit: 'Ik wil op de plek zijn waar ik wat kan leren en waar ik waardevol ben.'