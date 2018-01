Deel dit artikel:











'Apeldoornse IS-verdachte opgepakt in Turkije' Foto: Pixabay

APELDOORN - De Turkse politie heeft een Apeldoornse IS-verdachte aangehouden. Dat melden verschillende media in dat land. De vrouw van 24 is opgepakt in de zuidoostelijke provincie Şanlıurfa. Ook een in Nederland woonachtige Algerijn is gearresteerd.

De Turkse politie had informatie gekregen over vermoedelijke IS-leden, die vanuit Syrië naar Turkije zouden zijn gesmokkeld. Hierop werd een operatie op touw gezet. 14 arrestaties Bij de actie zijn in totaal 14 aanhoudingen verricht; 12 buitenlandse terreurverdachten en twee Syriërs die hen de grens over hielpen. Onder de terreurverdachten zijn naast de vrouw uit Apeldoorn zeven Algerijnen, twee Irakezen, een Egyptenaar, een Marokkaan en een Brit. Er zouden ook hooggeplaatste IS-strijders tussen zitten. Een van de verdachten heeft verklaard dat er IS-medici bij zijn. Eerder deze maand werd op Schiphol ook al een Gelderse Syriëganger opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt deze 33-jarige Edese van deelname aan een terroristische organisatie. Zie ook: Gelderse Syriëganger opgepakt op Schiphol

Raadsvragen over aangehouden Syriëganger