Oplichters plunderen rekening bejaarde vrouw

LAAG-SOEREN - Een bejaarde vrouw uit Laag-Soeren is dinsdagmiddag het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Dat meldt de politie Dieren.

Een man en een vrouw belden rond 13.15 uur aan bij de woning van het slachtoffer aan de Jut van Breukelenwaardlaan. De twee deden zich voor als werknemers van M.B.G. Investments B.V.

Prijs gewonnen

Het duo vertelde de vrouw dat ze een prijs had gewonnen en lieten haar daarvoor een papier ondertekenen. Ook moest ze haar pincode opschrijven.

De prijs bestond uit verschillende soorten gereedschap, dat bij het slachtoffer is achtergelaten. Later bleek dat de rekening van de bewoonster was geplunderd. Volgens de politie mist ze ongeveer 1200 euro.

Signalementen

Verdachte 1:

- vrouw

- blanke huiskleur

- blond haar

- circa 1.60 meter lang

- circa 30 jaar oud

- slank postuur

Verdachte 2:

- man

- blanke huidskleur

- grijs kort haar

- circa 1.80 meter lang

- tussen 45 en 55 jaar oud

- normaal postuur

- gestreept (verticaal) shirt/overhemd

De vrouw voerde het woord en sprak vloeiend Nederlands. Uit onderzoek blijkt dat de twee zich vermoedelijk in een donkerkleurige Mercedes Vito of een gelijksoortig voertuig hebben verplaatst. De politie hoopt op tips.