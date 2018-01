Deel dit artikel:











Stroomstoring in Zevenaar en omgeving voorbij Foto: Pixabay

ZEVENAAR - In delen van Zevenaar, Groessen en Loo is in de nacht van dinsdag op woensdag de stroom uitgevallen. Het ging om de postcodegebieden 6905 en 6924 en 6925.

De storing begon rond kwart voor vier. Liander verwachtte aanvankelijk dat iedereen rond zes uur weer stroom zou hebben, maar uiteindelijk was de storing pas twee uur later opgelost. In het dorp Driel in de gemeente Overbetuwe was ook een stroomstoring. Het ging om het postcodegebied 6665. Rond 8.50 uur meldde Liander dat het probleem was opgelost. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl