'Ontsnapt dier' in Burgers' Zoo blijkt inbreker

ARNHEM - De politie heeft op het terrein van Burgers' Zoo in Arnhem een 19-jarige inbreker aangehouden.

In de nacht van maandag op dinsdag kwam er een inbraakmelding uit de dierentuin. 'We dachten zelf eerst aan een ontsnapt dier maar bij aankomst troffen wij wel een hele vreemde vogel aan op het terrein', grapt de politie Arnhem-Noord op haar Facebookpagina.

De 19-jarige inbreker is aangehouden en in de cel gezet voor verhoor. Het is niet bekend of hij iets had buitgemaakt.