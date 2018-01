Wordt het de warmste 24 januari ooit?

Normaal liggen de temperaturen in januari rond een graad of 5. Dat het nu warmer is, komt door een bel met warme lucht die vanaf de Azoren over Nederland trekt. Het huidige dagrecord staat op 13,4 graden.

Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup is ervan overtuigd dat het oude record sneuvelt:

Wie hoopt op een lenteachtig dagje, kan die gedachte laten varen want het wordt vandaag grijs met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond volgen flinke plensbuien.

Vannacht was het al 11 graden. Foto: Omroep Gelderland