Oud-voorzitter Ton van Gaalen erelid van NEC

NIJMEGEN - Oud-voorzitter Ton van Gaalen is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van NEC benoemt tot erelid van de club.

Hij trad vorige zomer na de degradatie af. Hij was vier jaar voorzitter en vervulde daarvoor allerlei andere functies binnen de Nijmeegse club. Zo was hij voorzitter van de OSRN, de businessclub van NEC. Ook is hij een drijvende kracht achter de Club van 19, een groep sponsoren die jaarlijks het trainingskamp van NEC mogelijk maakt.

Ook Han Weijers is benoemd tot erelid. Hij is ambassadeur van NEC en vervulde diverse functies. Zo was Weijers verantwoordelijk voor de verbouwing van De Goffert eind jaren negentig. Stadionspeaker Gerry van Campen (foto) kreeg een lintje voor zijn verdiensten.