NEC-doelman Joshua Smits op weg naar Almere City

NIJMEGEN - Er lijkt een einde te komen aan de periode van Joshua Smits bij NEC.

De doelman is op weg naar Almere City. Smits begon dit seizoen als eerste doelman bij NEC, maar na fouten tegen FC Den Bosch en Jong PSV werd hij gepasseerd en kreeg Joris Delle de voorkeur. De doelman kon vervolgens de concurrentie ook niet meer aangaan, omdat hij zijn onderarm brak. Daarvan is hij zo goed als hersteld.

Smits zat in 2011 voor het eerst bij de selectie als vierde doelman. Na een verhuurperiode bij FC Oss werd hij na de degradatie in 2014 eerste doelman en pakte hij met NEC de titel in de eerste divisie.

Polsblessure

Een gecompliceerde polsblessure wierp hem terug en hij kwam ruim een jaar niet in actie. Vorig seizoen kreeg hij een kans in de voorbereiding, maar na het aantrekken van Delle werd hij reserve onder de toenmalige trainer Peter Hyballa.

NEC heeft naast Joris Delle ook nog Marco van Duin en het grote talent Maarten Paes in de selectie als doelmannen.

