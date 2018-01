Ex-inbreker ziet veel open garages, schuurtjes en achterdeuren

's Avonds was er een informatiebijeenkomst in buurtcentrum De Brinkhof, maar overdag ging de ex-boef op pad in het dorp. Niet om spullen te stelen, maar om vast te leggen hoe makkelijk het is om de huizen in Wezep binnen te komen.

De tekst gaat verder onder de video:

Tijdens de info-avond toonde Jansen diverse foto's van garages, schuurtjes en achterdeuren die niet op slot waren.

De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Oldebroek en de politie, ook met als doel om inwoners er op te wijzen dat ze deel kunnen nemen aan een WhatsApp-groep voor inbraakpreventie en bij verdachte situaties de politie moeten bellen.

Tijdens de 'rooftocht' van ex-inbreker Jansen had niemand de politie gebeld.