PVV-kandidaten voor Arnhem bekend

ARNHEM - De PVV in Arnhem heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bekend gemaakt. PVV-leider Geert Wilders plaatste een foto op Twitter waarop de zes kandidaten worden gepresenteerd.

De naam van lijsttrekker Coen Verheij was al eerder bekend. Een van hen is Rob Sanders, fractie-assistent van de PVV in de Gelderse Staten. De anderen zijn: Peter Henzen, Geert van der Kemp, Tim Engelaar en Margareth Alberda.

PVV-leider Geert Wilders twitterde maandag een foto van de Arnhemse PVV-kandidaten.

Paragnost

Kandidaat Margaret Alberda uit Rheden is paragnost en geniet enige bekendheid als spiritueel medium.

'Een groot deel van mijn werk is het tot stand brengen van contact met overledenen en nabestaanden. Aan de hand van een foto – eventueel kan het ook door het noemen van een naam – kan ik vertellen waar een overleden persoon nu is, hoe het met hem of haar gaat en bijvoorbeeld vragen die de nabestaande nog heeft over het heengaan van de persoon', meldt ze op internet.

Tegen Omroep Gelderland wil ze niets zeggen over haar kandidatuur voor de PVV in maart. 'We hebben afgesproken dat de contacten lopen via de lijsttrekker', zegt ze aan de telefoon.

Discussie op Twitter

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch mengde zich dinsdagavond in een Twitterdiscussie na een bericht van Wilders. 'Kil en gemeen om zo over kinderen te spreken die opgejaagd door het barbaarse geweld van IS veiligheid bij ons hebben gevonden. Trots op Arnhemmers, die hebben massaal hun harten voor hen opengesteld!', schrijft Marcouch, nadat Wilders zich maandag laatdunkend had uitgelaten over het succesvolle asielonderwijs in Arnhem.

De school voor asielkinderen in Arnhem kreeg maandag de titel excellent. 'Hebben ze de gelukszoekers ook de kortste route naar de grens geleerd?', vroeg hij zich af.

