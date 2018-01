Deel dit artikel:











Man met 185.000 euro aan amfetaminen op pad Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

ISSELBURG - Een man van 48 uit Nederland is bij de grens met Duitsland aangehouden, omdat hij 15,9 kilo aan amfetaminen in de kofferbak had liggen. De drugs zijn volgens de Duitse politie zo'n 185.000 euro waard.

De aanhouding was vrijdagmorgen al, maar de Duitse politie maakte die dinsdag pas bekend. Het grensoverschrijdende politieteam hield de man rond 8.00 uur aan. Hij kwam vanuit de richting Dinxperlo en reed naar Isselburg. De man verklaarde dat hij uit Zaandam kwam en dat hij onderweg was naar Duisburg. Deze ongebruikelijke route nam hij vaker, zei hij. Op de vraag van de politie of hij verdovende middelen bij zich had, zei hij lachend 'nee'. Maar toen de agenten de auto doorzochten, viel hun oog op een opvallend zware koffer. De man gaf toen toe dat er drugs in zaten. Hij is in de cel gezet. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl