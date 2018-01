Deel dit artikel:











Verkiezingsstrijd in Arnhem breekt los Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De verkiezingsstrijd rondom de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem is dinsdagavond losgebarsten. In de Eusebiuskerk wordt het eerste officiële verkiezingsdebat gehouden.

Het verkiezingsdebat wordt georganiseerd door de Eusebius in samenwerking met ondernemersvereniging OKA. Tijdens het debat, dat gratis toegankelijk is, praten de lijsttrekkers bij de verkiezingen in Arnhem over actuele politieke thema’s. Ze gaan ook het debat aan met ondernemers en burgers. Gedurende de avond komen drie hoofdthema’s: aan bod: Ondernemen in Arnhem, Zorg en een vrij blok voor alle onderwerpen (van speeltuin tot aan het doortrekken van de A15). Gespreksleider is Bob Roelofs. Het debat duurt tot 21.00 uur. De komende weken zullen er nog meer debatten volgen. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl